Удар на полицията в София! Задържаха...
Софийската прокуратура иска постоянен арест за 21-годишен рецидивист
Софийската прокуратура иска постоянен арест за 21-годишен рецидивист
Това не е поредния опит за грабеж, а доказателство, че много неща са сбъркани
Гранична полиция окупира рано тази сутрин района на бензиностанцията
Задигнали му криптопорфейла
мъжът е направил четири грабежа и един опит за грабеж само за миналата седмица
Нападател е нахлул в бензиностанция
Беше хванат докато разфасоват крадена кола