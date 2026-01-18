Брутален грабеж! 24 542 евро изтръгнати след проследяване от банка

Жена стана жертва на жесток грабеж в Кюстендил, след като бе ограбена с чанта, в която се намирали 24 542 евро, както и портмоне с 30 лева. Престъплението е извършено на 14 януари 2026 г., когато пострадалата, с инициали Е.Н., била последвана от двама мъже и нападната в централната градска част, в района на Драматичния театър.

Разследването установява, че 46-годишният П.Г. е действал като помагач на прекия извършител. Той е наблюдавал и проследявал жената от банков клон през центъра на града, като ролята му била да улесни нападението и отнемането на чантата с парите. Самият грабеж е извършен от другия участник, който към момента се издирва.

Съдът прие аргументите на прокуратурата, че срещу П.Г. има достатъчно данни за съпричастност към престъплението, както и реална опасност да се укрие или да извърши ново посегателство. Затова му бе наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура Кюстендил, като усилията са насочени към установяване и задържане на втория участник в грабежа.

