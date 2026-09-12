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Чанта за $300 хил.

Чанта за $300 хил.

Британската аукционна къща "Кристис" продаде на търг най-скъпата чанта в своята история. Чантата е от марката "Birkin". Тя е изработена ръчно от кожа...

03 юни | 2:00
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