Най-глезеното дете. Накара баща си да преобърне света
Комплексите на Филип Киркоров нямат край
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Комплексите на Филип Киркоров нямат край
Това не е поредния опит за грабеж, а доказателство, че много неща са сбъркани
А ако времето си прави шеги? Подгответе план Б
Аксесоарът струва само 78 долара, невиждан интерес
Експертите я разкриха
Чанта е била намерена на входа на Археологическия музей
През последните два дни съпругата на краля привлича вниманието с публичните си изяви
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Адмирации за честността ви!
Как това се е превърнало в реклама
Уникалният моден аксесоар е най-одумваният в мрежата
Два предмета кралицата винаги носела със себе си
Тя е била конфискувана от гранични служители на летище в Лондон
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Колекцията от аксесоари на кралицата е доста впечатляваща
2438 евро е цената на аксесоара с марката "Валентино"
По време на службата Елизабет седеше сама, като често бършеше очите си, а принц Чарлз плачеше през цялото време
Британската аукционна къща "Кристис" продаде на търг най-скъпата чанта в своята история. Чантата е от марката "Birkin". Тя е изработена ръчно от кожа...