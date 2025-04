Двойник на най-скъпата чанта в света счупи TikTok. Жените полудяха

Двойник на най-скъпата чанта в света, който се продава само за 78 долара, се превърна в истински хит в социалните мрежи, счупи TikTok и накара жените да полудеят.

Чантите Birkin на френската модна къща Hermés винаги са били символ на изтънченост, богатство и лукс. Цените започват от 10 хиляди долара и на търг най-ексклузивните модели могат да достигат до космически цени.

Купувачите често чакат с години, за да се сдобият с емблематичната чанта. Но какво се случва, когато ексклузивността на лукса започне да се предлага в супермаркет?

Най-голямата американска верига супермаркети Walmart намери решение за всички, които искат да се "потопят в лукса", но на достъпна цена, пише boulevardbulgaria.bg.

