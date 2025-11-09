Най-глезеното дете. Накара баща си да преобърне света  

Има много известни певци, които глезят децата си, но дъщерята на Филип Киркоров счупи рекорда по прищевки.

Руският певец с много фенове у нас заради произхода му, получи стотици негативни коментари след като обяви какво е поискала 13 годишната му дъщеря Ала- Виктория за рождения си ден.

Решила, че иска да ходи в клас с уникалната чанта от колекцията MURAKAMI и Louis Vuitton, която бе на мода преди да се роди.

Тази година излезе новата колекция на японеца Такаши Мураками и "Луи Вюитон", а малката Киркорова си харесала най-класната чанта от предишна колекция. Оказало се, че тя не се продава никъде.

Буквално преобърнах цялата планета с главата надолу, за да намери този изключителен аксесоар, обяви шокиращо Киркоров, предава 5-tv.ru. Той не каза каква е цената, но каза, че важното е тя да е щастлива. Комплексите на малката Ала-Виктория тепърва ще се проявяват.

