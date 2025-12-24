Николина Чакърдъкова с разтърсваща изповед! Тежко изпитание

Една от най-обичаните български фолклорни певици – Николина Чакърдъкова – направи емоционална изповед за битката си с рака, през която е преминала преди години.

В интервю за "Марица" певицата си припомня тежкия период, когато е била оперирана от рак на бъбрека, и признава, че днес гледа на това изпитание като на далечен, но съдбоносен урок.

„Слава на Бог, явно съм имала късмета и шанса да прескоча и да оцелея след тази тежка диагноза“, споделя Чакърдъкова.

По думите ѝ най-голямото щастие е, че след толкова години няма никакъв остатък от болестта, а тя е в кондиция, работоспособна и пълна с енергия. Именно преживяното я е научило да се грижи повече за себе си и да не подценява профилактичните прегледи.

Днес Николина Чакърдъкова е категорична, че иска да живее по-пълноценно, да пее и да носи радост на хората. Тя признава, че не усеща кога е навършила 56 години и гледа на всеки следващ ден като на подарък.

„Колкото време Господ ми е отредил, искам да го изживея красиво и смислено“, казва тя.

Силата, която ѝ дава изкуството и любовта на публиката, продължава да я води напред – с благодарност, вяра и желание да радва хората още дълги години.

