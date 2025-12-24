Любопитно

Коледно чудо в наш голям град!

Но никой не вярва на старото поверие

24 дек 25 | 23:44
Стандарт Новини

Два люлякови храста в двора на къща в центъра на Велико Търново цъфнаха ден преди Рождество.

Явлението не е рядкост в последните години с дълги и топли есени и макар всички да знаем старото поверие за предстояща люта зима, вече май никой не вярва в това.

За съжаление в настъпващото застудяване и снеговалеж младите листа и цветчета вероятно ще измръзнат, но все пак цъфтежът в навечерието на Рождество е добро знамение и носи усещането за малко коледно чудо.

