Четвърто щастие за Енрике Иглесиас и Анна Курникова /СНИМКА/

Четвърто щастие за звездната двойка Енрике Иглесиас и Анна Курникова. 50-годишният певец и 44-годишната бивша тенис звезда посрещнаха четвъртото си дете преди броени дни, като обявиха радостната новина в съвместна публикация в Instagram вчера. Двамата вече са родители на близнаците Луси и Никълъс и дъщеря на име Мери, на 5 години.

Сладкото съобщение включва снимка на бебето, увито в одеяло и с шапка, сгушено до плюшена играчка.

"Моето слънце 12.17.2025", написаха двойката в публикацията си, без да споделят допълнителни подробности за пола или името на бебето.

Източник разкри пред сп. People през август, че Иглесиас и Курникова, които са заедно от 2001 г., очакват четвъртото си дете.

"Анна и Енрике са много щастливи, че отново ще стават родители. Те се доказаха като страхотни родители на трите си деца. Харесват им заниманията и всичко, свързано с отглеждането на деца", казва той пред People.

Източникът добавя, че решението на Иглесиас да намали графика си с турнета е било с цел да има повече време у дома с Курникова и децата им. Въпреки че обича да е на път, източникът казва, че Иглесиас е открил, че "му е по-трудно да напуска" семейството си. "Да бъде баща е много важно за него", добавя той.

Иглесиас и Курникова се срещнаха за първи път на снимачната площадка на музикалния клип на певеца "Escape" през декември 2001 г., а през август следващата година се появиха заедно на червения килим на MTV Video Music Awards, като по този начин потвърдиха връзката си.

През 2011 г. - шест години преди тя и Иглесиас да посрещнат близнаците си - Курникова сподели пред Women's Health желанието си да стане майка, като отбеляза, че иска да има деца, защото обича да се грижи за другите. Те посрещнаха близнаците Никълъс и Луси на 16 декември 2017 г., а дъщеря им Мери на 30 януари 2020 г.

