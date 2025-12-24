Ново разкритие за похода на Ал. Македонски. Променя историята

След 20 годишна пауза, археолозите започнаха нови разкопки и разкрития в един от най-древните градове в Азия - с огромна архитектура, площади, жилищни комплекси и отводнителни системи по времето, когато го превзема Александър Македонски.

Става дума за Бихр, Пакистан, част от големия археологическия комплекс на Таксила и столица на древната цивилизация, който е бил културен кръстопът. През него са древните търговски пътища, предшественици на Пътя на коприната, е място на сливане на персийски, гръцки и местни индийски влияния.

Досега се твърдеше, че е започнал да функционира два века преди да влезе в него Александър Македонски през IV век пр. н.е.

Но днес учените от Пенджаб направиха революционно откритие, че има следи от добре организирана цивилизация, датираща от преди VI век пр.н.е. което доказва, че градът е по-стар, отколкото се смяташе досега.

Това пише в коментар пакистанският вестник The Express Tribune.

Разкрита са десетки жилищни сгради, тесни улици, кладенци за вода, отводнителна система и складове за зърно. Археолозите доказват, че те нямат нищо общо с по-късното градско устройство, пренесено от Македонски.

Намерени са и множество артефакти от ежедневието, включително теракотени предмети и керамични съдове.

Подобни техники за изработка на фигурки (особено на коне и божества) и съдове се срещат в целия ареал от Балканите до Инд, също така и при траките.

Пакистанските светилища са и със сходна символика, свързана с природата и небесните тела.

И макар връзката на намерената високо организирана цивилизация с тракийците да не е директна, тя е типологична и миграционна.

Скитско-сарматски посредници или конните народи от евразийските степи са действали по отова време като мост между Източна Европа (където са тракийците) и Централна Азия. Това обяснява защо откритите в Бхир изображения на конници (теракотени калъпи) поразително напомнят на стилистиката на тракийското и скитското изкуство.

Архитектурата на Бхир - тесни улици и кирпичени къщи върху каменни основи, също е сходно с ранните тракийски и малоазийски селища от желязната епоха.

Всичко това показва, че Бхир е бил развит център с местна индоевропейска основа, върху която по-късно са се наслоили мощни персийски и гръцки влияния. Цивилизацията Гандхара, на която Бхир е столица, е била източният край на един огромен културен коридор, чийто западен край е била Тракия.

