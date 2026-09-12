Ново разкритие за похода на Ал. Македонски. Променя историята
Връзка на древна цивилизация в Азия с траките преди повече от 27 века
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Връзка на древна цивилизация в Азия с траките преди повече от 27 века
Миналото не бърза да показва картите си
Реставрацията продължи 16 г.
На места великолепно изградените зидове са оцелели до почти 3 м височина
Английски изследовател сочи "Сан Марко" във Венеция
През Страстната седмица всички ние си спомняме за земният път на Нашия Господ Исус Христос, разпънат на Голгота за нашето спасение - така, както е бил...