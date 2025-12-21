Дони и Момчил признаха за най-големия си хит

Легендарният дует Дони и Момчил се събра отново в БНТ, за да представи един иновативен проект, който съчетава музика, литература и технологии. В центъра на вниманието е тяхното ново издание „Крилата на принца или момчето, което изгуби своята стая" – проект, който гостите описват не просто като книга или албум, а като интерактивно преживяване.

Приятелството между двамата датира още от годините им в Седма столична гимназия, където създават и първата си група. След период на раздяла по време на казармата, те се събират отново, за да поставят началото на дуета, който ще промени българската поп музика.

Момчил споделя любопитен спомен за раждането на първия им голям хит: „Дони ми се обади и вика: 'Абе, имам една песен, искаш ли да я запишем?' Отидох в студиото. Това беше песента 'Уморени крила', която я записахме за половин час. Просто съвсем бързо стана всичко с лекота. Песента ни направи известни в рамките на месец-два".

През годините двамата изграждат модел на работа, базиран на пълно равноправие и липса на имитация. Те подчертават, че никога не са искали да бъдат „българските еди-кои си", а са следвали собствена вътрешна идеология.

„Като двигател на дуета задължително трябва да се каже, че Дони е човекът, който буташе за всичко да се случва", признава Момчил.

Дони допълва: „Правехме винаги равен брой песни като композитори. Той от втория албум нататък започна да се занимава изцяло с аранжиментите 100%, а моя милост – изцяло с текстовете".

Новото им творение е смел експеримент. Албумът е записан изцяло със симфоничен оркестър, без участието на традиционни поп или рок инструменти като китари или барабани. Книгата е богато илюстрирана от художничката Таня Доскова и съдържа QR кодове за всяка глава, които отвеждат читателя към съответната музика в Spotify.

Дони обяснява концепцията на историята: „Това е историята на едно дете, което впоследствие най-вероятно ще стане музикант... Едно момче, което загубва стаята си, отива да я търси, среща всякакви същества... и накрая намира стаята и установява, че е пораснал, а тя е мъничка".

Разговорът премина и през по-лични теми. Момчил развълнувано сподели, че съвсем скоро е станал дядо. Той разказа с усмивка как е разбрал за новата си роля в обществото:

„Разбрах го, когато две момичета ми станаха в рейса и ме задължиха да седна... стана ми много забавно".

Дони пък използва повода, за да опровергае един дългогодишен слух относно разпадането на дуета им в миналото:

„Чувал съм, че Нети разделила дуета. Ние бяхме една година вече разделени, когато тя се появи".

Въпреки годините, гостите споделят, че хората все още ги възприемат като едно цяло, често сравнявайки ги с неразделни двойки като Кирил и Методий или Илф и Петров. Новият им проект вече се радва на огромен успех, като първият тираж на книгата-албум е бил изчерпан само за един месец.

