Време за шоу. Какво ни готвят звездите за ЧНГ

Голям спектакъл в три части е подготвила Българската национална телевизия за новогодишната вечер. Първо започва “Сватбарски мераци” (31 декември, 20,30 ч). В шоуто всички танцуват, пеят и се веселят на една маса, а поводът е сватба в новогодишната нощ.

Наздравици за младоженците ще вдигнат по роднински Николина и Мария Чакърдъкови, Гуна Иванова и нейните внучки - Ива и Велислава Костадинови, Деси Слава и Мими Иванова, Иван и Ивана Дякови. В празника се включват и Глория, Илия Луков, Аристос Константину, Райко Кирилов и Йорданка Варджийска, Койнарската духова музика и други.

Забавата ще дойде от други много любими гости - актьорите Кръстю Лафазанов, Любомир Нейков, София Бобчева, Дарин Ангелов, Мая Бежанска, Филип Аврамов, Албена Михова. Програмата на БНТ 1 продължава с “Евро Кабаре” (31 декември, 21,35 ч). Тогава ще прозвучат евъргрийни от Италия, Франция, Испания в изпълнение на Веселин Маринов, Михаела Филева, Виктор Калев, Руслан Мъйнов, Елена Атанасова. БНТ ще поведе и на интересно пътуване из новогодишните си програми, като покаже на зрителите сцени от Златния фонд на обществената телевизия, вплетени с нови скечове с изпълнения на стари евъргрийни, с днешни популярни изпълнения на музикални звезди, комедийни актьори, балети, оркестри и ансамбли.

Третата част от спектакъла на обществената телевизия е наречена “Новите години на БНТ” (31 декември, 22,40 ч, БНТ 1). С нея зрителите ще изпратят старата и ще посрещнат новата година в компанията на Тони Димитрова, Васил Найденов, Стефан Димитров и Богдана Карадочева, Орлин Горанов, Любо Киров, Михаела Маринова, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Дони и Нети, Стефан Диомов, както и на младите звезди Тино, Роби, Мона, Димитър и Христо.

Много звезди и хубава музика ще има и в празничната програма на Нова тв. В навечерието на настъпването на 2026-а започва специалното издание на шоуто “Пееш или лъжеш” (31 декември, 20 ч, Нова тв). В него зрителите ще видят дуетите на звездните участници и техните избраници, които ще изпълнят по една любима песен и една забавна Lip Sync имитация. Йорданка Христова, Азис, Владимир Зомбори, братя Аргирови, Софи Маринова, Михаела Маринова, Преслава, Графа, Дара, Фики, Петя Буюклиева, Орлин Павлов ще излязат на сцената за изпълнения със своите избраници в предаването. Водещ ще е пак Димитър Рачков.

Веднага след това започва “Галавечер с NOVA” (31 декември, 22,50 ч, Нова тв), където водещите Гала и Герасим Георгиев-Геро ще бъдат в компанията на певците Васил Найденов, Силвия Кацарова, Рафи Бохосян, Ивана, Десислава, Фики Стораро, Нети Добрева, Тино и Роби, както и актьорите Здрава Каменова, Неда Спасова, Евелин Костова, Станимир Гъмов, Румен Угрински и Дарин Ангелов. Популярният народен певец Здравко Мандаджиев, ансамбъл “Средец” и танцовите клубове “Средец” и “Граовци” ще поднесат специален поздрав за зрителите в първите минути на Новата година.

В първите часове на 2026-а ще бъде показан концертът на Драгана Миркович и Миле Китич (1 януари, 0,30 ч, Нова тв), които излязоха заедно на една сцена за първи път пред българската публика по-рано тази година. Двете балкански звезди ще изпълнят някои от най-големите си хитове.

Музикалната програма на Би Ти Ви започва още в обедните часове с концерт-спектакъла “Обич" (31 декември, 12,30 ч), събрал най-доброто от репертоара на Тони Димитрова през годините. Тя ще изпее свои емблематични песни като “Ах, морето”, “За тебе хората говорят” и “Обещания”. На сцената ще излязат нейни колеги и приятели, сред които Веселин Маринов, братя Аргирови, Ева и Милица от “Тоника”, Драго Драганов.

Васил Найденов ще гостува още същия ден в програмата на телевизията - той влиза в отбора на Христо Пъдев в специалния двучасов епизод на играта “Кой да знае" (31 декември, 20 ч, Би Ти Ви). Водещ на предаването пак е Сашо Кадиев. В тима с капитан Милица Гладнишка ще са Гери Турийска, Димитър Иванов - Капитана и Мишо Стоянов (Мишо Завинаги), а освен Васил Найденов при Христо Пъдев ще са Нели Рангелова и братя Аргирови.

В първите минути на новата година започва концертът на Галена “Еуфория” (31 декември, 22 ч, Би Ти Ви). Сред специалните гости на Галена ще са Азис, Преслава, Деси Слава, Фики Стораро и др. На сцената с Галена ще излезе и малкият ѝ син Алекс, с когото ще изпълнят един от най-големите хитове на певицата - “Хавана Тропикана”.

Юбилейният концерт на автора на едни от най-големите хитове Стефан Диомов (1 януари, 12,30 ч, Би Ти Ви) събира на една сцена Орлин Горанов, Тони Димитрова, “Тоника СВ”, Ева Найденова, Боян Михайлов и още много специални гости под диригентството на Георги Милтиядов.

Новогодишният концерт на Виенската филхармония (1 януари, 12,15 ч, БНТ 1) ще бъде показан на живо от залата “Музикферайн” в австрийската столица. Същия ден е и спектакълът “Обич и песен” (1 януари, 17 ч, БНТ 1) с участието на Мими Николова, “Трамвай №5”, Маргарита Хранова, Мая Нешкова, Елвира Георгиева.

