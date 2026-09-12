Най-известният турски актьор празнува в Банско
Феновете го преследват навсякъде
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Феновете го преследват навсякъде
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Българските хотели и курорти поскъпват, докато туристите планират празника
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