Най-известният турски актьор празнува в Банско

Една от най-популярните двойки - най-скъпо платеният турски актьор Чаатай Улусой и приятелката му Аслъхан Малбора, отпразнуваха Нова година в Банско.

Мегазвездата Чаатай Улусой, известен най-вече с ролята си в „Огледален свят“, официално стана наскоро български гражданин, защото семейството на баща му произхожда от село Дюранкьой (днешен Бели Лом) в района на Разград.

Известният актьор и приятелката му не успяха да останат скрити и тълпа от фенове ги снимаше навсякъде, предава Struma.com.

Двойката започна връзката си на снимачната площадка на телевизионния сериал „Кюбра“ през 2023-2024 г.

Първоначално пазеха любовта в тайна, но през декември 2024 г., бяха забелязани заедно на летище Истанбул след завръщането си от почивка в Барселона.

Турските медии излязоха тогава със заглавия - „изненадващият романс на годината“.

През последните месеци Чагатай Улусой подкрепяше приятелката си Аслъхан от първия ред на премиерата на нейната театрална пиеса „Природата на нещата“ и я обсипваше с аплодисменти накрая.

Улосой е познат у нас още от филмите "Кварталът на богатите", Вътрешен човек и много други.

