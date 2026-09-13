Най-известният турски актьор празнува в Банско
Феновете го преследват навсякъде
Следете всички новини, анализи и коментари за Огледален Свят. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Феновете го преследват навсякъде
Турската звезда Чаатай Улусой, популярен с ролите си "Огледален свят" и "Кварталът на богатите", се радва на сериозен фен клуб у нас. Той бе създаден...
"Огледален свят" е на първо място в категорията за думи, следват Пол Уокър и Gangnam Style