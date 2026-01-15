Турция строи нещо невиждано в Черно море

Турция планира изграждането на ново мащабно инфраструктурно съоръжение – морско летище в Черно море, с цел поемане на нарастващия въздушен трафик в североизточната част на страната.

Новото летище ще бъде разположено в близост до град Трабзон и ще бъде изградено върху изкуствен остров, създаден чрез насипване в морето. Проектът предвижда строителство на пътнически терминал с годишен капацитет до 10 милиона пътници, както и писта с дължина 3 километра, подходяща за обслужване на големи самолети и далечни дестинации.

Морското летище е включено в държавната инвестиционна програма на Турция. По информация на министъра на транспорта Абдулкадир Уралоглу, строителството на съоръжението, определяно като едно от най-амбициозните инфраструктурни начинания в страната, се очаква да започне през настоящата година.

Съществуващото летище в Трабзон обслужва над 3 милиона пътници годишно, но е достигнало пределите на своя капацитет и не позволява разширяване на пистата или терминалната инфраструктура. Новото летище има за цел да отговори на засиления въздушен трафик в региона. През изминалата година турските летища са обслужили рекордните 247 милиона пътници, като се очаква този показател да бъде надминат. В момента страната разполага с 58 аеропорта, а до края на годината се предвижда откриването на още два – в градовете Гюмюшхане и Йозгат, в окръг Байбурт.

