Ники Кънчев си отправи едно голямо пожелание за ЧНГ

Популярният журналист и водещ на телевизионни и радио предавания – Ники Кънчев, заяви, че не изключва вероятността „армейците“ на Христо Янев да спечелят титлата догодина.

„Пожелавам на всички весели празници! Не е случайно, че Дядо Мраз и Дядо Коледа са в червено. Поздравявам собственика на ЦСКА! Поздравявам клубното ръководство!

Работят така, че ЦСКА да си върне достойнството, което се позагуби в последните три-четири години. В спортно-технически план се надявам Христо Янев, с когото съм приятел, да продължи в същия дух.

Трябва да кажем, че реално основите на отбора бяха поставени от Сашо Томаш, който привлече например Джеймс Ето’о, който сега е един от стълбовете в ЦСКА и на когото много се радваме.

Да, после Душан Керкез разклати сериозно тези основи, за да дойде Ицо и нещата да потръгнат. Искам да кажа, че не изключвам шампионската титла през 2026 г. Не я изключвам.

Искам да пожелая здраве на Любо Пенев, Боби Михайлов, Петьо Хубчев, Джони Велинов. Тяхното здраве би било един отличен подарък за всички нас!“, заяви Ники Кънчев пред Спортал.

