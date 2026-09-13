Защо не бива да пожелаваме "късмет" и с какво да го заменим
Най-невинната фраза преди изпитание, път или важна изява понякога се приема като лош знак
Следете всички новини, анализи и коментари за Пожелание. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-невинната фраза преди изпитание, път или важна изява понякога се приема като лош знак
Тя вярва, че вътрешна сила и упование, са нещо, което ще ни спаси
Макар и доста смело
Премиерът посочи още, че в рамките на общия ни пазар трябва да развиваме общия дигитален и енергиен пазар
След кошмара на Уимбълдън
Той отправи приятно пожелание за 2025 г.
Празниците са светли, нека и бъдещето на България е светло, каза той
Молитвите му са българският народ да познае, повярва и приеме това, което Господ е донесъл
Как Варна преобрази живота й
Нека пречистващата сила на Възкресението, символизиращо новото начало, озари сърцата и домовете ви, пожела лидерът на ДПС
Какво каза зам.-министърът на отбраната Ганна Маляр
Защо той за пореден път отсъства от ефира
Камата посети тренировката на аржентинците
Това й пожела Националният борд по туризъм
Двама млади мъже с мотори подаряват цветя на непознати варненки, които шофират, похвалиха щастливки в социалните мрежи
Нека има мир, спокойствие, разбирателство, разум и родолюбие, желае на българите лидерът на ВОЛЯ...
"Червените" с послание за Коледа
Беновска връчи на Бойко Борисов пощенски плик с неговия лик с въпроса „Кой ще е следващият президент?" В началото на предаването „Беновска пита" по „...
Кметът на община Банско Георги Икономов поздрави жителите и гостите със светлия християнски празник Рождество Христово. „Отправям своите сърдечни поже...
"Добре, че Бербатов подписа за отбора на ЕС, докато беше в Европейската комисия! Научих, че сега е подписал с ПАОК и ще играе в Гърция - успех в новия...