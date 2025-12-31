Стоичков трогна народа за ЧНГ

Легендата на българския футбол Христо Стоичков изпраща старата и ще посреща новата 2026 година в топла и уютна атмосфера. Камата се показа усмихнат край горящата камина, а кадрите веднага събраха хиляди реакции в социалните мрежи.

„Преди камината седя огъня и старата година тихо си отива. През новата година на всички пожелавам вяра и любов и истински щедра към сърцата. Наздраве на всички!", написа Стоичков към снимките.

Пожеланието на футболната икона бе прието с огромно одобрение от феновете му у нас и по света, които не спират да му изпращат честитки и мили думи за здраве, щастие и още поводи за гордост през новата година.

