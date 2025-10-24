Ето ги цените за ЧНГ по морето. Къде се избиват

Празничните туристически пакети за Коледа и Нова година вече са на пазара, дори има хотели, които са ги разпродали.

Около 2400 лева струва двудневен пакет с програма за зимните празници в петзвезден хотел за двама души по Черноморието тази година. Това обобщи за Радио Варна и предаването "Новият ден" проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара.

Цените са в широк диапазон, като от 200 лева на човек се стигне до 600-700 лева с включена програма, допълни проф. Маринов. По думите му летният сезон в курортите по Българското Черноморие още не е приключил. Има хотели, които все още обслужват туристи до края на октомври, обобщи проф. Маринов.

Изпращаме един приличен летен сезон, като в сравнение с миналата година сме на плюс, а летището във Варна е обслужило с 15% повече пътници в сравнение с 2024 г., каза още специалистът. Има обаче още да се наваксва, за да се достигнат нивата от 2019-а, преди ковид-пандемията.

Проф. Маринов подчерта, че Варна се стреми да бъде туристическа дестинация за четири сезона. Според него спортните, конгресните, здравните и СПА събитията са ключови за удължаване на сезона. "Имаме сериозен потенциал в здравния и уелнес туризма – редица хотели вече разполагат с модерни СПА и рехабилитационни центрове. Най-важна остава достъпността", каза още проф. Стоян Маринов.

Все повече българи избират да останат у нас за празниците, макар че около 40% от туристите планират пътувания в чужбина – основно към Турция, Сърбия и Северна Македония. Проф. Маринов отново обърна внимание на проблема с кадрите в сектора, но подчерта, че вече има положителни примери: „В хотели по Черноморието работят служители от Индонезия и Непал, които се връщат за втора и трета година. Това показва, че адаптацията върви успешно“, подчерта специалистът.

Несигурността в икономиката и войната в Украйна продължават да влияят възпиращо върху пътуванията. "Времената са трудни, конкуренцията е силна. Всички се надяваме напрежението в региона да стихне, за да се възстанови увереността на пътуващите", заключи проф. Маринов.

Предизвикателствата пред туризма и пазарните позиции на Българското Черноморие ще бъдат във фокуса на предстоящия Черноморски туристически форум, който ще се проведе във Варна на 30 и 31 октомври. Целта е да очертаем къде сме били, къде сме сега и какво би трябвало да направим, за да си подобрим позициите, допълни проф. Маринов.

