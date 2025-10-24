Твърди се, че държавният серкетар на САЩ е чул смразяващи думи по телефона!

Нова година ще посрещнем в Киев! Украйна е капитулирала. Какъв мир бълнувате?!

Имаме пълна победа и никакви санкции или дадени оръжия на Украйна не могат да ни спрат! Вие мислете за ситуацията в САЩ, която съвсем не е добра“.

Това е заявил руският външен министър Сергей Лавров на държавния секретар на САЩ Марко Рубио по телефона преди два дни, след което планираната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща се провали.

Думите на Лавров са предадени от дипломатически източници, пожелали анонимност, но цитирани от руски опозиционни и западни медии.

В Кремъл продължават да мислят, че могат да измамят всички и да отлагат мирните преговори, през което време да продължават кървавата агресия в Украйна, пише популярният сайт Вьорстка. Според източници на медията „мозъците“ в Кремъл въобще не са имали намерение за разговори в Будапеща, а просто са използвали поредните лъжи, за да печелят време.

Проправителствената агенция ТАСС не закъсня и публикува „заключението“, че САЩ са главният враг на Русия.

