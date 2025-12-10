Одеса отново мишена: газовата инфраструктура под атака на дронове

В южната украинска Одеска област е нанесен нов тежък удар върху енергийната инфраструктура, след като руски дронове са поразили част от местната газопреносна система. Информацията бе потвърдена от високопоставен украински представител, цитиран от Ройтерс. Регионът е особено чувствителен, тъй като през него преминават няколко газопровода, използвани за транспортиране на втечнен природен газ от САЩ към Украйна през територията на Гърция.

Заместник-министърът на енергетиката Микола Колисник съобщи, че е ударен обект от газовата инфраструктура, но не уточни кой точно. Въпреки атаката, данните от оператора на транзитния газов пренос показват, че планираните доставки по трансбалканския маршрут са останали почти непроменени.

Колисник подчерта в телевизионно интервю, че само за последното денонощие Русия е извършила целенасочени удари в Одеския регион, включително срещу съоръжения от газопреносната система. Той отбеляза, че през последните месеци интензивността на руските атаки срещу украинската газова и енергийна инфраструктура значително е нараснала — удари се нанасят както върху добивните мощности, така и върху преносните мрежи.

Зам.-министърът заяви, че масираните нападения силно усложняват електроснабдяването в страната. Това се случва само ден след като правителството на Украйна въведе допълнителни ограничения върху потреблението на ток. По думите му електроенергийната система е в тежко състояние заради постоянните и локализирани обстрели на ключови елементи от електропреносната мрежа.

Много региони вече седмици се сблъскват с периодични прекъсвания и аварийни спирания на електричеството. Вчера почти половината от Киев остана без ток за кратко време. Колисник подчерта, че нападенията следват едно след друго и не дават възможност за пълно възстановяване: „Докато се справяме с една атака, врагът вече нанася друга.“

Според Националната банка на Украйна руските удари срещу добива и доставките на природен газ са намалили производствените обеми на страната с повече от половината. Това принуждава Украйна да търси допълнителен зимен внос от над 4 милиарда кубически метра газ, съобщава Ройтерс, цитирано от Vesti.bg

