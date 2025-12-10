Търсят под дърво и камък носител на Нобелова награда

На церемонията в Осло Нобеловата награда за мир беше получена от Ана Корина Соса – дъщерята на венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо. Това се случи само часове след като бе обявено, че Мачадо няма да може да присъства. Опозиционната лидерка продължава да се укрива и не се е появявала публично от 9 януари, когато за кратко беше задържана по време на протест в Каракас.

Председателят на Норвежкия Нобелов комитет Йорген Ватне Фриднес заяви по време на церемонията, че Мачадо е направила всичко възможно, за да стигне до Осло, въпреки сериозните рискове, съпътстващи подобно пътуване. Той увери присъстващите, че тя е в безопасност и че очакват пристигането ѝ в норвежката столица, което предизвика бурни аплодисменти.

По-рано Нобеловият институт и представители на Мачадо уточниха, че физическото ѝ присъствие не е възможно, а наградата ще приеме нейното дете. Малко след това на сайта на Нобеловата награда беше публикуван аудиозапис от телефонен разговор с Мачадо, в който тя споделя, че много хора са „рискували живота си“, за да ѝ помогнат да достигне Осло.

В записа тя отправя благодарност към стотиците венецуелци, които са успели да пристигнат в града – сред тях членове на семейството, съмишленици и представители на нейната политическа мрежа. Мачадо подчертава, че възприема отличието като признание за всички граждани на Венецуела. Тя добавя, че очаква с нетърпение момента, в който ще прегърне семейството си и децата си, които не е виждала от две години.

Церемонията в Осло беше уважена от редица политически лидери от Латинска Америка, сред които аржентинският президент Хавиер Милей, президентът на Еквадор Даниел Нобоа, панамският държавен глава Хосе Раул Мулино и президентът на Парагвай Сантяго Пеня. Присъствието им бе знак на солидарност с Мачадо и борбата ѝ за демокрация във Венецуела, съобщи Vesti.bg

