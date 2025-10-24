Експертите отсякоха! Скачат ли горивата у нас

Очаква се, че американските санкции срещу руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ вероятно ще доведат до временно поскъпване на горивата в България с не повече от 10%.

Това заяви икономистът Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, в интервю за БНР. По думите му, ефектът от санкциите ще бъде краткосрочен — в рамките на една до две седмици.

„Възможно е леко покачване на цените, но не очаквам драматичен скок. В тази част на Европа има достатъчно наличности на петрол и горива. Проблем би възникнал само ако санкциите се разширят и засегнат други доставчици“, посочи Станчев.

Икономистът отбеляза, че през последните две десетилетия разходите на българските домакинства за горива са намалели трикратно, докато доходите са нараснали значително.

Той добави, че интерес към „Лукойл Нефтохим“ проявяват компании от Турция и Азербайджан, но е препоръчително купувачът да бъде от Европейския съюз и без връзки със санкционирани структури от Русия или Беларус.

Междувременно енергийният министър Жечо Станков увери, че страната ни разполага с достатъчни количества горива до края на годината и има подготвен план за действие в отговор на санкциите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com