Обрат за енда от коли на Мъск в Европа

За пръв път тази година Tesla Model Y е най-продаваният автомобил на месечна база в Европа, показват данните за септември на аналитичната компания Dataforce. От началото на годината американските електромобили бележеха видим спад на Стария континент - отчасти заради политическите изяви на Илон Мъск, отчасти и заради появата на множество нови, по-съвременни конкуренти. Въпреки скока през септември обаче продажбите на Model Y си остават по-ниски, отколкото през същия месец на миналата година, пише "Атуомедия".

Това е година на драматични промени за изцяло електрическия средноразмерен SUV, който се смъкна до 60-то място по продажби през юли от второто месец по-рано. През август Model Y завърши на 17-то. Сега обаче американският електромобил изпревари Renault Clio и Dacia Sandero, която заемаше първото място в Европа през четири от последните девет месеца на тази година.

Model Y е четвъртият модел, който завършва месец на върха тази година. Другите са Dacia Sandero, Renault Clio, който спечели три месечни титли, и Volkswagen T-Roc, който беше първи през август.

Данните за продажбите на Dataforce представляват 98% от тези за Европейския съюз, пазарите на ЕАСТ (Европейската асоциация за свободна търговия) и Обединеното кралство. Единствените пазари, които все още не са представили данни, са Финландия и Португалия.

