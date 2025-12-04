Нови китайски коли стъпиха у нас

Още две китайски автомобилни марки официално навлязоха на българския пазар. Това са Omoda и Jaecoo, които са част от концерна Chery Automobile. За вноса им у нас ще отговаря унгарската компания Genius Auto. Първоначално ще бъдат открити общо шест дилърски центъра – два в София и по един в Пловдив, Русе, Бургас и Варна, като в последствие мрежата ще продължи да се разширява, съобщава "Аутомедия".

Автомобилитте на Omoda и Jaecoo ще се предлагат на българския пазар с гаранция от 7 години или 150 000 км пробег, с 3 години безплатна пътна помощ навсякъде в Европа, и с 8 години гаранция за батерии и електродвигатели за електрифицираните версии. Гаранцията на двигателите с вътрешно горене ще бъде 1 млн км, похвалиха се от компанията.

Вносителят Gеnius Automotive Europe притежава правата за двете марки в няколко европейски държави, като сред тях са Румъния и България. Автомобилите се произвеждат в Испания – в бившия завод на Nissan, където е разположен и техническият център на Chery. В него работят близо 2000 души, като целта е създаването на модели за европейския пазар.

Chery Automobile е един от четирите най-големи автомобилни производителя в Китай в момента, с над 2.6 милиона продадени автомобила през миналата година под редица марки. Брандовете Omoda и Jaecoo са създадени за пазарите в чужбина, като първият от тях предлага модели за младите хора, а вторият – за потребители, ориентирани към приключенски начин на живот.

На пазара в България двете марки дебютират с по 2 модела, като към тях съвсем скоро ще се присъединят още. Те ще се предлагат както с ДВГ, така и с хибридно задвижване, в това число и т.н. „суперхибриди’’, на които китайските производители залагат в последно време.

Ще бъдат предлаганик и електрически версии, тъй като целта пред Chery е да стане най-големият китайски производител на електромобили в Европа, заяви вицепрезидентът на компанията Дейвид Шен, който пристигна в София специално за стъпването на Omoda и Jaecoo у нас.

