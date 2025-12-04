Петролът поскъпна след украински удари по руската инфраструктура

Цените на петрола отчетоха ново повишение, след като Украйна нанесе поредица от удари по руска енергийна инфраструктура, а мирните преговори между Киев и Москва останаха без видим напредък. Комбинацията от риск за предлагането и дипломатически застой създаде напрежение на глобалните пазари още в ранната азиатска сесия.

Поскъпване в азиатската търговия

На този фон фючърсите на сорта Брент се повишиха с 24 цента или 0,38 процента до 62,91 долара за барел. Американският лек суров петрол също поскъпна с 29 цента или 0,49 процента до 59,24 долара. Според анализатори ръстът е пряко свързан с опасенията, че руските доставки могат да бъдат допълнително ограничени.

Удар по нефтопровода „Дружба“, но доставките продължават

Украйна е нанесла пети удар по трасето на нефтопровода Дружба в руската област Тамбов. Това е основната линия, която транспортира руски петрол към Унгария и Словакия. Източник от украинското военно разузнаване потвърждава атаката, но операторът на тръбопровода уверява, че доставките продължават без прекъсване. Унгарските власти също съобщават, че няма нарушения.

Украинските атаки намаляват руския рафинериен капацитет

По данни на консултантската компания Кплер атаките срещу руската рафинерийна инфраструктура вече са по продължителни и стратегически координирани. Целикът им е да поставят рафинериите в нестабилно състояние чрез повторяеми удари.

Според анализа преработвателният капацитет на Русия е спаднал до около 5 милиона барела дневно за периода септември ноември. Това е с 335 000 барела на ден по малко спрямо предходната година, като най сериозно е засегнато производството на бензин, а газьолът също бележи отчетлив спад.

Застой в преговорите подкрепя ръста на цените

Липсата на напредък в разговорите между представители на президента на САЩ Доналд Тръмп и Кремъл допълнително подкрепя поскъпването на петрола. Преговорите не са довели до конкретни резултати, а Тръмп заяви, че не е ясно какво следва оттук нататък.

Според пазарни наблюдатели всяка следваща седмица без политически напредък засилва усещането за риск върху предлагането и поддържа цените високи.

