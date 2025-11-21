Петролът поевтинява трети ден заради надежди за мир в Украйна

Цените на петрола продължиха да падат в последната за седмицата азиатска търговия, като понижението достигна около 1,5 процента. Това е трета поредна сесия на поевтиняване, след като Съединените щати настояха за мирно споразумение между Русия и Украйна, което може да увеличи предлагането на суров петрол на световните пазари. На този фон влизат в сила и санкциите срещу водещите руски производители „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщи Ройтерс.

Цени и седмичен спад на фона на опасения от свръхпредлагане

Фючърсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, изгубиха 93 цента или 1,5 процента до ниво от 62,45 долара за барел към 06:16 часа българско време. Котировките на американския лек суров петрол WTI се понижиха с 98 цента, или 1,7 процента, до 58,02 долара за барел. И двата контракта се очаква да завършат седмицата с поевтиняване от над 2,5 процента, като пазарните участници остават притеснени от възможно свръхпредлагане, ако руският износ на суровина се увеличи при евентуално мирно споразумение.

Мирен план, санкции и геополитическата рискова премия

Продажбите на петролните пазари се засилиха, след като Вашингтон настоя за мирен план между Киев и Москва с цел да се сложи край на тригодишната война на Русия в Украйна. „Петролът продължи да поевтинява, след като президентът Зеленски се съгласи да работи по мирния план, изготвен от САЩ и Русия, докато в петък влизат в сила санкциите на САЩ срещу двете големи руски петролни компании“, коментираха анализаторите на Saxo.

Според Тони Сикамор от IG, фактът, че Украйна все още не е отхвърлила официално предложеното споразумение, означава, че дори малък шанс за сключването му оказва натиск върху цените, тъй като би премахнал голяма част от геополитическата рискова премия, заложена в суровината.

Скептицизъм за ефекта от санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“

В същото време пазарът остава скептичен дали последните ограничения срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ действително ще намалят руския износ и ще подкрепят цените. Сикамор отбелязва, че инвеститорите не са убедени в ефективността на мерките. „Лукойл“ има срок до 13 декември да продаде международните си активи, но засега пазарните очаквания са, че санкциите по-скоро ще бъдат заобикаляни, отколкото да доведат до трайно свиване на предлагането.

