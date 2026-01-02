Търговец разкри как бензиностанциите минаха към еврото

Първият работен ден на новата година отбеляза реалния преход на бензиностанциите към разплащане в евро, като промяната е преминала без напрежение и технически проблеми. Това заяви пред бТВ Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, според когото системите са били рестартирани за около 30–40 минути и след това са започнали да работят нормално. По думите му не е имало необичаен наплив от клиенти в първите часове след промяната.

Новият софтуер на обектите позволява автоматично изчисляване на рестото както в лева, така и в евро, в зависимост от желанието на клиента. Ако плащането е направено в лева, а рестото се иска в евро, сумата се калкулира автоматично. Хаджидимитров отбеляза, че все още има клиенти, които предпочитат да получават дребни суми в лева, но този преходен период според него ще бъде преодолян в рамките на една до две седмици.

Наблюдават се и регионални различия в начина на плащане. В големите градове използването на евро вече е по-често, докато в по-малките населени места хората остават по-предпазливи и разполагат с по-малко евро в брой. По данни на бранша в момента около 95% от плащанията все още се извършват в лева, като едва всяко двадесето плащане е в евро. Очакванията са в рамките на две до три седмици делът на плащанията в евро постепенно да нарасне.

Цените на горивата на таблата вече са изписани в евро, но това не означава поевтиняване, а чисто техническо преизчисляване. Според Хаджидимитров разликите между отделните вериги са се свили до около 4-6 евроцента, при положение че преди са достигали 10-12. Той увери, че доставките са нормализирани, логистични проблеми няма, а цените на международните пазари и потреблението остават стабилни, което не предполага резки промени в близките месеци.

Председателят на асоциацията призова шофьорите да бъдат спокойни, като подчерта, че горива има в достатъчни количества, а цените в България остават сред най-конкурентните в Европа. Персоналът на бензиностанциите е преминал обучение за работа с евро и смесени плащания, което според бранша гарантира безпроблемно обслужване в преходния период.

