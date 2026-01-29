Черното злато отново гори! Страхът от удар срещу Иран вдига цените

Цените на петрола се изстреляха с над 1,5 на сто в азиатската търговия, записвайки трети пореден ден на ръст, на фона на нарастващи опасения за възможна военна ескалация между САЩ и Иран. Пазарите реагират нервно на риска от удар срещу ключов производител в Близкия изток, който може да разклати глобалните доставки, предаде Ройтерс.

Трети ден нагоре и връх от септември

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 99 цента, или 1,5 на сто, до 69,39 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши с 1,06 долара, или 1,7 на сто, до 64,27 долара за барел. И двата контракта са нагоре с около 5 на сто от понеделник насам и достигнаха най-високите си нива от 29 септември.

Иран под прицел и напрежение в Близкия изток

Ръстът се подхранва от изостреното напрежение между Вашингтон и Техеран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска върху Иран да прекрати ядрената си програма и отправи нови предупреждения за военни удари. В региона вече е разположена американска военноморска група. Иран е четвъртият по големина производител в рамките на ОПЕК с добив от около 3,2 милиона барела дневно, което прави всяка заплаха за доставките особено чувствителна за пазара.

По-рано Ройтерс съобщи, позовавайки се на източници в САЩ, че администрацията на Тръмп обсъжда варианти за удари срещу ирански сили за сигурност и ключови фигури с цел провокиране на протести и евентуална смяна на режима.

Фед, времето и запасите наливат масло в огъня

Допълнителен импулс дойде и от решението на Федералния резерв на САЩ да остави лихвените проценти без промяна. По-ниските лихви традиционно подкрепят търсенето на петрол, като го правят по-достъпен за потребителите. Пазарът реагира и на свързани с времето загуби на производство в части от САЩ, както и на изненадващ спад на запасите.

По данни на Управлението за енергийна информация запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 2,3 милиона барела до 423,8 милиона барела за седмицата до 23 януари, при очаквания за увеличение от 1,8 милиона барела.

Колко високо може да стигне цената

Анализатори предупреждават, че геополитическата премия вече е вградена в котировките. Според експерти на Citi рискът от удар срещу Иран е добавил около 3-4 долара на барел към цената на петрола, а при по-нататъшна ескалация сортът Брент може да достигне 72 долара за барел през следващите месеци.

