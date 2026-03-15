Туризмът по Черноморието на пауза заради напрежението в Близкия изток

Напрежението в Близкия изток вече започва да се отразява на записванията за летните почивки по българското Черноморие. На среща на представители на туристическия бранш във Варна беше отчетено временно забавяне на резервациите, а експерти предупредиха, че заради инфлацията и растящите разходи нощувките могат да поскъпнат през сезона, съобщава БНТ.

Много туристи засега изчакват, преди да направят окончателни планове за лятната си ваканция. Според представители на бранша развитието на конфликта ще бъде решаващо за това как ще се развие туристическият сезон.

"Има значение колко ще е продължителен конфликтът и съответно какви ефекти ще има върху икономиката и върху поведението на потребителите. Ако допуснем, че това ще трае 4-5 седмици, съвсем спокойно може да очакваме подновяване на вълната на записванията", каза пред националната телевизия председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.

Туроператорите отчитат и промяна в предпочитанията на част от туристите, които започват да избягват по-рискови дестинации.

"Има драстичен спад за дестинации като Дубай, Египет, Тунис. Има дори в някои държави предупреждения и за дестинации като Турция. Хората взимат решение да пътуват на по-безопасни места. От тази гледна точка България би могла за пореден път да се възползва от тази ситуация", посочи генералният мениджър на туристическа агенция Нина Чамова.

Според бранша в подобни моменти най-важното е страната да бъде представяна като сигурна туристическа дестинация.

"Трябва да се излъчват послания за стабилност и сигурност на държавата, че ние не сме част и няма причина да бъдем част от напрежението в Близкия изток. Така че просто една проактивна комуникационна политика и политиците да не се опитват да ни пришиват към конфликта под една или друга форма", заяви Иван Грошев.

Освен международната обстановка върху туристическия сектор оказват влияние и растящите разходи в бранша. По-високите цени на горивата и услугите вече увеличават себестойността на туристическите пакети.

"Има повишение толкова, колкото би била инфлацията или във всички други сфери. При нас не търпи толкова спекулации, за които хората говорят, защото средата е много конкурентна", каза собственикът на хотел в к.к. Слънчев бряг Силвия Кьосева.

Според представители на сектора именно конкуренцията между туристическите дестинации ще ограничи по-рязкото поскъпване, като засега прогнозите са нощувките да се увеличат с до около 20 процента. В същото време туроператорите подчертават, че ранните резервации остават най-сигурният начин за по-изгодна почивка, а очакванията са записванията постепенно да се възстановят, ако международната обстановка се успокои.

