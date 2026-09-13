Идва най-голямата промяна в пазаруването. AI ще решава какво да купим
Всеки десети онлайн потребител може редовно да използва автономен агент до края на десетилетието, а България вече е сред пазарите с реални тестове на...
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Всеки десети онлайн потребител може редовно да използва автономен агент до края на десетилетието, а България вече е сред пазарите с реални тестове на...
Екип на Which? публикува фалшива обява за дома на британския премиер
Бум на резервациите за май догодина заради Евровизия
Хотелиери предупреждават за по-високи цени на нощувките през лятото
Според хотелиери спадът в резервациите достига между 15 и 20 процента
Голям е процентът на отменени резервации
Над 700 000 българи ще пътуват по празниците
Румънските туристи също правят ранни записвания, а тази година се очаква ръст и на много полски туристи
Асоциацията на потребителите в Нидерландия е събрала примери за недопустимо поведение
Изискана атмосфера и с невероятна гледка към нощна София очаква посетителите
Освен това се забавят резервациите от европейските страни за догодина
Община Банско е активна в това да наложи идеята за града като целогодишна дестинация
Хотелът успя да просъществува 18 месеца
Хотелиерите с прогноза за идващия сезон
Да се пътува само при крайна необходимост и много внимателно, съветват от полицията
Резервации се правят с година по-рано
Основният проблем на заведенията е недостигът на кадри, тъй като много служители са намерили друго поприще
Това водело до моментално анулиране на резервации
Ще чакаме на вътрешния туризъм, както беше и през летния сезон
Предложението на канцлерката предизвика лавина от анулирани резервации за декември