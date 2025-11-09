12 дни ваканция за Коледа и ЧНГ. Пада нов рекорд    

Работещите българи се радват на пет последователни почивни дни около Нова година - от 30 декември до 4 януари включително. Ако се добавят два дни платен отпуск непосредствено след Коледа, се получава цяла ваканция от 12 дни и се чака нов рекорд от туристически резервации.

Българите планират масови пътувания, а ресторантьорите променят работното си време заради "преселението".

Институтът за анализи и оценки на риска в туризма прогнозира около 720 хиляди пътувания на българи у нас и в чужбина между 20 декември и 4 януари.

Туристическите оператори предупреждават, че местата се изчерпват бързо. Тридневна новогодишна екскурзия до Белград е на цена от 451 лева, като в нея влизат нощувки и три закуски, но транспортът е собствен. Пътуване и празненство в Охрид е на промоционална цена от 810 лева с включени три нощувки, закуски, вечери и автобусен транспорт.

През декември най-масови са дестинациите в Европа заради впечатляващите коледни базари и прекарването на новогодишния празник. Не липсват обаче мераклии и за далечни и екзотични дестинации.

Нова година в пустинята Вади Рум в Йордания излиза на 2300 лева с включени нощувки, закуски, вечери и директен полет на нискотарифна авиокомпания от София. Ограничени са наличните свободни места и за екскурзия до Египет с включен круиз по река Нил. В цената от малко над 3300 лева влизат седем нощувки, четири от които на борда на луксозен кораб.

Правителственото предложение за два допълнителни неприсъствени дни - 31 декември и 2 януари, е свързано с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година. Идеята е да се осигури по-плавен преход към новата валута и да се даде време за техническа пренастройка на системите.

