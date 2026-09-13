Пеканов поряза мераците за по-нисък ДДС: Няма място за секторни подаръци
Вицепремиерът отказа специална ставка за ресторантьорите и предупреди, че при голям дефицит държавата не може да си позволи ново намаляване на приходи...
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Вицепремиерът отказа специална ставка за ресторантьорите и предупреди, че при голям дефицит държавата не може да си позволи ново намаляване на приходи...
Докато секторът настоява за специално отношение, икономист поиска дори допълнително облагане за част от заведенията
Той поиска туристическият сектор да свали цените, обяви над 90% очаквано изпълнение по ПВУ и гарантира въглищната енергетика до 2038 г.
При един търговец оборотът скочил с 400% веднага след появата на данъчните, а глобите вече надхвърлят 3 млн. евро
Браншът говори за 25% по-малко приходи, но официалната статистика показва ръст на хотелските постъпления през май и юни
Според Вулджев печалбите растат, докато инфлацията при горивата тепърва ще удари хората
Големият въпрос е ще дойдат ли повече туристи или рекламата на ЕЦБ ще е най-скъпоплатената
Могат ли да са спокойни клиентите
Решението, което трябва да влезе в сила от 5 януари 2026 г., предвижда цената за паркиране в синя зона да стане 2 евро на час, а в зелена - 1 евро на...
Над 700 000 българи ще пътуват по празниците
Ремонтите ще се извършват по възможност без да се затруднява движението на автомобили
Църквата отбелязва деня на патрона на пивовари и ресторантьори
От бранша изявяват искреното си възмущение от това, което се случва в момента в столицата
Има и чужденци - работници в хотелиерския бизнес от Непал, Индия и от държави от бившия Съветски съюз
Призоваваме то да бъде прието, заяви лидерът на ДПС-Ново начало
Организацията отправя апел към народните представители да гласуват за по-ниското ДДС от 9%
От бранша вече настояват за постоянна ставка на ДДС в размер на 9%
По-ниското ДДС води до изсветляване на бизнеса, по-високи заплати, повече осигуровки и съответно повече данъци за държавата
За нас е неприемливо цената на политическата нестабилност и неспособността на партиите да излъчат редовно правителство да се плаща от хората и бизнеса
Ресторантьорите със специална кампания в социалните мрежи