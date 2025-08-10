Днес празнуват две имена, белязани от Бога

Днес празнуват две имена, докоснати от Бога. Това са Ивайло и Ивайла.

Смята се, че Ивайло е производна форма на древноеврейското име Йоан, което означава богопомазан (за който се смята, че е избран, предопределен от Бога)

На 10 август Църквата почита Свети Лаврентий, чието житие е толкова вдъхновяващо и богато, че мнозина виждат в него своя пазител.

Той е патрон на пивоварите и винопроизводителите, месарите, ресторантьорите.

Вярва се още, че светецът освен закрилник на готвачите е покровител още и на учениците, както и на подрастващите във възрастта на пубертета.

Днес задължително се пали свещ в църква за здраве и берекет.

