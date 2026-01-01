Банките с ключова новина за еврото

Тази нощ беше кулминацията на дълъг процес, който тече като подготовка в банковия сектор. Докато всички празнуваха, колегите в банките работиха изключително интензивно, за да може този преход да се случи. Той премина напълно успешно. Това заяви в интервю за БНР Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.

"Още в първите минути на новата година можехме да изтеглим евро от банкомат, а също така да платим на пос терминал с карта. Всичко мина по план. В момента поетапно всички банки започват да стартират своите дигитални канали, мобилни приложения, интернет банкиране, така че хората могат и да видят наличностите си, които са превалутирани по фиксирания курс. Всичко премина безпроблемно", увери той.

Йоловски успокои, че е нормално да възникват различни ситуации във връзка с плащанията в лева и евро, но те не трябва да предизвикват притеснение и дискомфорт у хората: "И левът, и еврото са законно платежно средство до 31 януари. Не е необходимо да разполагате с която и да е от двете валути - всяка от тях би свършила работа. Търговците също не трябва да се безпокоят, ако нямат наличност в евро - те могат да върнат и в лева. Няма никакви поводи за притеснение".

Той посочи, че поетапно ще се възстановяват различни достъпи и услуги. По думите му обаче този процес е сложен и различен за всяка банка.

По отношение на картовите системи, те стартираха в диапазона, който очаквахме, отчете Джеймс Йоловски и подчерта, че вече всеки може да изтегли евро на банкомат и да плати с карта.

Той отново напомни, че всички сметки се превалутират автоматично, без такси, по фиксирания курс.

"Разплащанията ще бъдат възстановени скоро и ще могат да се нареждат и преводи през дигиталните канали. Както депозитните продукти, така и кредитите - всичко се превалутира по фиксирания курс без такси. Не е необходима нова сметка, не е необходима подмяна на карта, няма нов IBAN. Всичко се запазва такова, каквото е. Не е необходимо хората да ходят физически да обменят своите банкноти и монети в банка, защото те могат да ги използват в търговските обекти. Не се изисква никакво конкретно усилие. Продължаваме да използваме левовете си както и до момента", обясни Йоловски.

И добави, че ако след 31 януари са ни останали левове, можем да ги обменим в банки и в БНБ.

Той успокои хората и за фиксираните лихвени проценти, които остават такива, каквито са: "Лихвената политика на банките зависи най-вече от пазарните условия. Зависи от цената на ресурса, който в България е изключително евтин. Другият важен фактор е политиката на ЕЦБ. В момента тя е стабилна. Не очакваме да има някакво отклонение в лихвените равнища, те са стабилни. Не очакваме да има сътресения или съществени промени в тях".

