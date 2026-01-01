Съседите се задействаха! Нов път за Гърция

След години на отлагане и неясни ангажименти, Гърция официално ускорява действията по отварянето на трансграничната пътна връзка по оста Димарио – Рудозем. Направлението вече се разглежда от властите в южната ни съседка като приоритетна стратегическа връзка между Беломорието и Родопите.

Новината идва след поредица от посещения на високо равнище в района на Ксанти и по трасето към българската граница, съобщи в социалните мрежи Хаджигене Ирфан. Първият сигнал за промяна беше даден от заместник-министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Никос Тахиаос, който посети новата пътна връзка Димарио – Рудозем. Малко по-късно трасето беше инспектирано и от генералния секретар по инфраструктурата Димитрис Анагнопулос, придружен от експертни екипи.

По време на срещите са потвърдени ангажименти за финансиране на ключови пътни проекти в района на Кентаврос, както и за ускоряване на дейностите по вертикалния коридор към границата с България. Според гръцките власти в началото на годината започва реалната работа по отварянето на оста от Димарио към граничния пункт, като паралелно ще се подобрява и достъпът до прилежащите земеделски терени.

Това е първият ясен и конкретен времеви ангажимент от гръцка страна от години насам, след продължителен период на забавяне, който остави трасето неизползваемо въпреки готовността на българската инфраструктура.

Българската част на пътя от Рудозем до границата с Гърция е напълно завършена още през 2022 година. Трасето е изградено в изключително труден планински терен, с необходимите мостове, тунели и инженерни съоръжения, и е технически готово за експлоатация. Въпреки това границата остана затворена именно заради липсата на завършена инфраструктура от гръцка страна.

От последните действия на Атина става ясно, че оста Димарио – Рудозем вече се възприема като стратегическа не само за регионалната, но и за трансграничната свързаност. Очакванията са, че след необходимото синхронизиране между българските и гръцките институции, пътят Рудозем – Ксанти ще заработи като реална и функционираща връзка между Южна България и Беломорието още от следващата година.

