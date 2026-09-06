Пеканов отсече: Няма повече подаръци за бизнеса, няма по-ниско ДДС!

„Трябва да свалят цените номинално надолу още през следващия сезон.“ С тези думи вицепремиерът Атанас Пеканов отправи остро предупреждение към ресторантьорския и туристическия сектор в ефира на Нова телевизия. Той категорично отхвърли ново намаление на ДДС за бранша и заяви, че част от бизнеса се е възползвал „по най-лошия начин“ от годината на въвеждането на еврото.

Пеканов говори още за инфлацията, бюджета, въглищните райони и Плана за възстановяване и устойчивост, като обяви амбиция България да достигне над 90% изпълнение по ПВУ.

Не е нормално София да е на цените на Виена

Според Пеканов именно секторът на услугите е сред основните източници на ценови натиск. Той даде за пример ресторантите и подчерта, че няма икономическо обяснение за част от рязкото поскъпване.

„Не е нормално да седна в ресторант в София и във Виена и цените да са сравнително еднакви“, заяви вицепремиерът. По думите му сходни сравнения могат да бъдат направени и с Италия и Испания.

Пеканов подчерта, че туристическият бизнес вече е получил значителна подкрепа по време на Ковид кризата и след нея. „Не, няма да се намалява ДДС за туристическия бранш. След годините на Ковид им се даде помощ, а в годината на еврото се възползваха по най-лошия начин от събитията. Те не са имали чак такива разходи, за да си вдигат цените понякога дори двойно“, каза той.

Според него подобна ценова политика поставя под риск и самия сектор, защото намалява неговата конкурентоспособност.

Няма да въвеждаме планова икономика

Вицепремиерът определи темата с инфлацията и високите цени като тревожна и припомни, че още през май тя е била сред първите приоритети на премиера и новото правителство.

Пеканов посочи, че при храните през май, юни и юли е отчетено понижение на ценовия натиск, но през август отново има увеличение. Според него основният фактор в последните данни на НСИ е транспортът, най-вече заради движението на цената на петрола и международните събития.

„Това са неща, които българското правителство не е в пълен контрол. Виждате какво се случва по света“, каза той. В същото време държавата ще действа в секторите, в които разполага с инструменти. „Няма да въвеждаме планова икономика, но там, където можем, ще се намесим“, заяви Пеканов.

Той защити и инициативата „Кошница с грижа“, която според него вече дава резултат. По думите му чрез подобни по-меки мерки част от големите търговски вериги са се вслушали в призивите на властта.

Бюджетът се подготвя през целия септември

Пеканов съобщи, че разговорите за държавния бюджет вече текат активно. През целия септември Министерството на финансите ще провежда срещи с останалите министерства, за да бъдат уточнени параметрите и приоритетите.

Вицепремиерът коментира и еврото, като подчерта, че членството в еврозоната е дългосрочен процес, през който България е трябвало да премине. Той обаче призна, че ценовото развитие през годината на въвеждането на единната валута не е било добро и заяви, че контролът ще бъде засилен.

Гаранции за въглищния сектор до 2038 г.

Вицепремиерът беше категоричен и по отношение на бъдещето на въглищните райони. „Въглищният сектор ще остане ключов за българската енергийна система със сигурност до 2038 г.“, заяви той.

Пеканов обаче посочи и финансовата страна на проблема - централите носят загуби от около 100 млн. за бюджета. Той уточни, че през тази година не са предвидени съкращения.

За следващата година част от работещите в сектора могат да бъдат пренасочени към нови работни места. По думите му в момента там са заети около 6000 души, но не на пълен капацитет, защото централите не работят всеки ден.

Свърши епопеята, за която се борихме пет години

Особено силно Пеканов коментира Плана за възстановяване и устойчивост. „На 31 август свърши епопеята, за която се борихме пет години. Благодаря на всички институции и правителства, които работиха планът да се случи“, заяви той.

По думите му големите реформи, за които преди е имало съмнения дали изобщо ще бъдат реализирани, вече са изпълнени. „Целим се за над 90% изпълнение, сега сме на 70%“, каза Пеканов.

Той уточни, че е възможно малка част от средствата да бъдат задържани заради неизпълнени елементи от антикорупционната реформа. България не е изпълнила и европейска цел за намаляване на дела на обществените поръчки, при които участва само един кандидат.

Пеканов подчерта, че не е време да се твърди, че всичко е приключило безпроблемно, но отбеляза огромния напредък. „Там, където заварихме плана, беше на 50%. Сега е на 70%, очакваме над 90%“, каза вицепремиерът.

Йотова е най-подготвена

Пеканов коментира и предстоящата президентска надпревара. Той изрази категорична подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова.

„Г-жа Йотова е най-подготвеният кандидат, не се притесняваме от конкуренция“, заяви вицепремиерът.