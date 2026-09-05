Кандев весели ефира с познания по история. Умните дънят красивите

Кандидатът за вицепрезидент на умните и красивите Георги Кандев здраво развесели ефира с дълбоките си познания по история. След участието му в най-удобното студио - на Мария Цънцарова в медийната платформа "Извън ефир", народът си припомни поговорката "Вместо да изпише вежди, избоде очи".

Захласната в изграждането на медийния образ на Кандев, Цънцарова също пропусна серията гафове на бившия главен секретар на МВР, който сега иска да се настани във втория кабинет на "Дондуков" 2. Фаловете обаче не убягнаха нито на публиката в онлайн пространството, нито на водещи журналисти.

Най-големият гаф на Кандев бе по повод ядрения статут на Украйна. "След Минското споразумение държави в света и Европа - ядрени сили признават Украйна. Така тя връща цялото си ядрено оръжие на Русия и по този начин гарантира сигурността си, която към момента нейна сигурност… не е гарантирана и нейната сигурност е… нарушена", заяви Кандев.

Потресаващо, написа журналистката Ружа Райчева. Минските споразумения, подписани след 2014 година, нямат никакво отношение към ядрения арсенал на Киев. Отказът на Украйна от ядрени оръжия е регламентиран десетилетия по-рано - през деветдесетте години на миналия век, с подписването на Будапещенския меморандум.

Освен неточностите около ядреното разоръжаване, Кандев се издъни още два пъти - сбърка годината, в която започва войната в Украйна, и обяви, че настоящият конфликт продължава по-дълго от Втората световна война.

„Георги Кандев не може да мисли, явно не може и да повтаря заучени думички. Очевидно е назубрил няколко фрази, но резултатът е плачевен. По какъв начин това може да е кандидат за вицепрезидент на България?“, пита риторично Ружа Райчева, като допълва, че предварителната подготовка от пиари не може да компенсира липсата на базови познания.

Непознаването на Минските споразумения влезе и във въпрос на Любо Огнянов към Божидар Божанов по време на интервюто на полупредседателя на Да, България в "Офанзива" по Нова тв. Божанов непохватно се опита да замаже гафа, но получи стреличка от Огнянов: "Да не забравяме, че Кандев има кариера в службите за сигурност", което моментално припомни на зрителите морето от вицове за милиционери по времето на соца.