Радев посреща Антонио Коща. Големият бюджет на ЕС влиза в разговора

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне днес с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига в България по покана на българския премиер. Разговорът ще се проведе в резиденция „Бояна“, а след него са предвидени изявления пред медиите. София е една от спирките в мащабната „Обиколка на столиците“ на Коща, с която той събира позициите на европейските лидери преди ключови решения за бъдещето на ЕС. Официалната програма на Европейския съвет потвърждава срещата му с Радев на 3 септември.

Бюджетът на ЕС излиза на преден план

Една от централните теми в разговорите е следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Коща използва обиколката, за да чуе директно от държавните и правителствените ръководители какви са техните приоритети и очаквания преди предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха.

Самият председател на Европейския съвет посочи преди началото на обиколката, че освен бъдещия дългосрочен бюджет разговорите ще обхванат отбраната, конкурентоспособността, разширяването на ЕС и подкрепата за Украйна. Именно бюджетът обаче се очертава като най-тежката тема, защото държавите членки трябва да сближат позиции за разпределението на европейските средства и приоритетите, които ще бъдат финансирани през следващия период.

София е една от трите столици за деня

Визитата в България е част от втория етап на европейската обиколка на Коща, която продължава от 25 август до 17 септември и включва срещи с повечето лидери на страните от ЕС. През първата седмица председателят на Европейския съвет посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага.

Само на 3 септември програмата му включва три държави. Преди София Коща има среща в Букурещ с румънския президент Никушор Дан, а след разговора с Румен Радев ще отпътува за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Ден по-рано той беше в Люксембург, Загреб и Будапеща.

Обиколката продължава към Кипър и Словения

На 4 септември председателят на Европейския съвет ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис, след което ще посети Любляна за разговор със словенския премиер Янез Янша. Според Европейския съвет целта на цялата инициатива е позициите на отделните столици да бъдат включени още в подготовката на европейския дневен ред за идващите месеци.