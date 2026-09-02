ДПС запознаха ОССЕ с позицията си за изборните правила и законодателство

Народни представители от ДПС се срещнаха с представители на ОССЕ. По време на срещата представителите на ДПС изложиха своите опасения за демокрацията в България, която е застрашена вследствие на безпрецедентния натиск и полицейски произвол по време на кампанията за изминалите предсрочни парламентарни избори. Те споделиха, че се води репресивна политика за всяване на страх и напрежение в обществото, насочена към определена партия и нейните активисти. Всички тези акции, маскирани като „борба с купуването на гласове“. ДПС заяви, че са получени множество сигнали от партийни активисти и граждани, които са подложени на полицейски проверки и неправомерни задържания, основани на анонимни сигнали, след които няма обвинения.

В разговора бе поставена и темата за задължително машинно гласуване, въведено с последните промени на Изборния кодекс от юли тази година.

Представителите на ДПС изразиха резерви относно вече провалилата се технология на гласуване, като отбелязаха, че на предходните избори голяма част от машините не са заработили и са дали грешки, както и че този тип машини са отхвърлени от цяла Европа, заради съмнения за манипулиране на вота. Липсата на обществен контрол при отчитане на резултатите в края на изборния ден е основният фактор, който компрометира тези машини.

ДПС представиха и предложенията си за промени в Изборния кодекс за въвеждане на машини със сканиращи устройства и машинно преброяване на вота, които елиминират недостатъците както хартиеното гласуване, така и на машинното.

Представителите на ДПС подчертаха, че по тяхно предложение отпадна и ограничението за разкриване на секции за гласуване в страни извън Европейския съюз.

Народните представители изразиха опасенията и от въвеждането на изричното условие български граждани, които гласуват извън страната да попълват декларация, че няма да гласуват на друго място пред членове на секционната комисия, което би довело до увеличаване на времето за гласуване и до предпоставка за създаване на опашки пред секциите за гласуване и съответно до невъзможност за упражняване на правото на вот.

По време на срещата беше засегната и темата за езика на омразата, който надделява по време на кампанията.

В срещата участваха Хамид Хамид – зам.-председател на ПГ на ДПС и народните представители Станислав Анастасов и Атидже Алиева-Вели.