Промяна във времето. Интензивни валежи и бури

Днес ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, като има условия и за градушки.

Краткотрайни превалявания са възможни и в отделни части на Североизточна България. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София – около 32 градуса, съобщават от НИМХ.

В планините също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра – близо 17 градуса.

По Черноморието времето ще остане предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, а по южното крайбрежие – до умерен вятър от изток-югоизток.

Температурите по морския бряг ще достигнат 27–29 градуса. Морската вода е между 24 и 26 градуса, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. В четвъртък въздушната маса ще бъде силно неустойчива и ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност.

На много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи. В Рило-Родопската област и Централна България те ще бъдат интензивни, придружени от гръмотевични бури и градушки. През нощта срещу петък опасните явления ще достигнат и североизточните райони.

В петък ще бъде ветровито, с променлива облачност. В западната половина от страната времето по-често ще бъде слънчево, докато на изток все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност.

Дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.

През нощта срещу събота облачността ще се разкъса и ще се изясни. През почивните дни ще бъде слънчево, а вятърът постепенно ще отслабне.

Минималните температури в събота ще се понижат, но дневните стойности ще започнат да се повишават. В неделя максималните отново ще достигнат между 31 и 36 градуса.