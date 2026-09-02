Синът на Джон Ленън стана баща за първи път: Бебето с необичайно име

Шон Оно Ленън, синът на легендарния Джон Ленън и Йоко Оно, стана баща за първи път.

50-годишният музикант и дългогодишната му партньорка – 39-годишната Шарлот Кемп Мюл, обявиха раждането на сина си Аврелий в публикация, споделена във вторник, 1 септември, в социалните мрежи на Шон.

„Добре, значи... Шарлот и аз искаме да обявим, че наистина създадохме човешко същество! Името му е Аврелий! Благодаря ви!“, написа Шон.

На снимката двойката гледа към камерата, докато двамата държат новородения си син. Тримата са облечени в съчетани черно-бели тоалети.

Новината предизвика вълна от поздравления от музиканти и други известни личности.

„О, Шон, толкова се радвам за вас двамата“, написа Пати Смит. Уилоу Смит остави сърце и молещи се ръце, а Доминик Файк коментира с няколко сърца.

Шон сподели и още две публикации, свързани с раждането на Аврелий. На едната снимка той държи сина си, увит в бяло одеяло.

На друга се вижда Кемп Мюл в болницата след раждането.

„Бебето на мама!“, написа Шон към снимката, на която партньорката му държи Аврелий в болничното легло.

Самата Шарлот Кемп Мюл също показа моменти от новия им живот като семейство.

Музикантката и модел публикува няколко снимки, сред които кадри как носи Аврелий в бебешко кенгуру, докато двамата се разхождат във водата, както и момент, в който държи малък рак. Тя показа и спящия си син, както и същата снимка на Шон с бебето.

„Създадохме човек! Убедена съм, че ДНК-то е агентен извънземен кватернерен код“, написа тя.

Кемп Мюл добави, че недоспиването прави преживяването още по-сюрреалистично и шеговито помоли за съвети относно оригването на бебето.

Тя разкри още, че на Аврелий му пускат музика на Aphex Twin и Стравински.

Любов от близо две десетилетия

Шон Ленън и Шарлот Кемп Мюл са заедно от 2007 г., според PEOPLE. Двамата се запознават две години по-рано на фестивала Coachella.

През годините партньорите са работили по множество музикални проекти заедно, включително в групата The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Шон продължава музикалната традиция на баща си Джон Ленън, който е един от основателите на The Beatles.

Той има четири самостоятелни албума, пет албума, създадени с майка му Йоко Оно, която е на 93 години, както и три албума с психеделичната рок група Claypool Lennon Delirium.

Освен като музикант Шон има и редица продуцентски кредити. Сред албумите, по които е работил, е Lust for Life на Лана Дел Рей от 2017 г. В него двамата изпълняват и дуета „Tomorrow Never Came“.

Музиката като връзка с Джон Ленън

Шон неведнъж е говорил за влиянието, което смъртта на баща му е оказала върху него.

В интервю за PEOPLE през ноември 2024 г. той разказва, че първоначално не е започнал да се занимава с музика, защото е смятал, че е добър в нея.

„Загубих баща си и не знаех как да запълня тази празнина“, споделя тогава Шон.

По думите му научаването да свири песните на Джон Ленън на китара се е превърнало в начин да преживее загубата и едновременно с това да се почувства свързан с баща си.

Сега Шон Оно Ленън започва съвсем нова глава от живота си – вече не само като син на една от най-големите музикални легенди, а и като баща на малкия Аврелий.