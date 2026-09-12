Синът на Джон Ленън стана баща за първи път: Бебето с необичайно име
Шон Оно Ленън и дългогодишната му партньорка Шарлот Кемп Мюл си имат син
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Шон Оно Ленън и дългогодишната му партньорка Шарлот Кемп Мюл си имат син
Певицата представи първи сингъл от предстоящия й албум "Chemtrails Over The Country Club"
Двамата бяха заедно само 6 месеца
Празникът е за душата, не само за корема
Лана Дел Рей: Руски фанатици ще ме убият Попдивата Лана Дел Рей е сериозно притеснена за живота си! Певицата се кълне, че две руски фенки са толкова...
Отговорът на загадката ни от вчера е Лана Дел Рей. Честито на позналите, които не са много. Лана Дел Рей е изключително надарена певица, една от акт...
"На трийсет съм, а се чувствам още като съвсем малко момиченце. Мисля, че ми трябват още поне 10 години, за да сключа брак", заяви Лана дел Рей. "Като...
Екшън на висота ще се вихри в новия клип на Лана дел Рей. Във видеото мацката ще взривява хеликоптер с базука някъде по плажовете на Калифорния. В лет...
Лана Дел Рей реши да избяга от досадни фенове, като си купи къща за 3 милиона долара на плажа в Малибу. Бижуто е с 3 спални, 4 бани и най-важното - от...
Певицата призна за пороците си Пробивът на Лана Дел Рей изглеждаше непонятен за всички: кариерата й се разви стремглаво буквално за няколко години, и...
Лана дел Рей призна, че в една връзка трябва да има горещи чувства. "Обичам обсебващата, страстна любов. Ако няма секс, при това на ниво, няма как таз...
Холивудската звезда Джордж Клуни иска Лана дел Рей да пее на сватбата му с британската адвокатка Амал Аламудин през септември в Италия. Бъдещата булка...
Американската инди звезда Лана Дел Рей пусна онлайн най-новия си сингъл Once Upon a Dream. Вероятно няма друга изпълнителка, която да се справи по-пре...