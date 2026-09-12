Всичко за Лана Дел Рей

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Лана взривява хеликоптер

Лана взривява хеликоптер

Екшън на висота ще се вихри в новия клип на Лана дел Рей. Във видеото мацката ще взривява хеликоптер с базука някъде по плажовете на Калифорния. В лет...

14 август | 20:05
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