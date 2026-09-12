Всичко за Йоко Оно

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Йоко Оно иска да е врабче

Йоко Оно иска да е врабче

Йоко Оно би искала да се прероди във врабче. Това призна 83-годишната вдовица на Джон Ленън в интервю за "US Weekly" под заглавие "25 неща, които не з...

28 февруари | 8:55
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Приеха Йоко Оно в болница

Приеха Йоко Оно в болница

Йоко Оно, съпругата на покойния Джон Ленън, е в болница след възможен инсулт, пише водещият музикален уебсайт „Пичфорк". Тя е открита в безсъзнание в...

27 февруари | 8:35
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