Това не се случва често. Какво съобщиха за магнитните бури на 2 септември

Необичайно спокойна геомагнитна обстановка се очертава в началото на септември. Според актуалната прогноза на Британската геоложка служба на 2 септември не се очаква магнитна буря, а спокойствието трябва да продължи и през следващите два дни. За периодите 1-2, 2-3 и 3-4 септември институцията поставя както средното, така и максималното очаквано глобално ниво на геомагнитна активност в категория „спокойно“.

Причината е сравнително слабата слънчева активност. Британските специалисти съобщават, че към момента няма известни изхвърляния на коронална маса, насочени към Земята. Такива изхвърляния представляват огромни облаци от плазма и магнитно поле, които при подходяща траектория могат да достигнат нашата планета и да предизвикат геомагнитни бури.

Все пак слънчевият вятър е останал леко ускорен вследствие на влиянието на коронална дупка. Това въздействие вече отслабва и според прогнозата скоростта му постепенно ще се върне към обичайните фонови стойности през следващите дни. Британската геоложка служба очаква геомагнитната активност като цяло да остане спокойна през целия прогнозиран период.

Оценката се потвърждава и от Южноафриканския национален център за космическо време. Неговата прогноза за 2 септември е за спокойни геомагнитни условия с планетарен индекс Kp около 1-2. Към ранните часове на деня скоростта на слънчевия вятър е около 394 километра в секунда, а центърът не очаква засегнати технологични системи. И там няма отчетени насочени към Земята изхвърляния на коронална маса през предходното денонощие.

Белгийският център SIDC също прогнозира спокойна геомагнитна среда. Неговият бюлетин дава индекс Ap около 7 за 2 и 3 септември, което съответства на ниска активност. В същото време на видимата страна на Слънцето има пет номерирани групи слънчеви петна, но наблюдаваните изригвания са били сравнително слаби - от клас C.

Това означава, че Слънцето не е напълно неактивно. Просто към момента наблюдаваните процеси не дават основание да се очаква силно въздействие върху магнитното поле на Земята.

Геомагнитните бури възникват, когато засилени потоци заредени частици и магнитни полета от Слънцето взаимодействат с магнитосферата на планетата. При по-силни събития могат да бъдат засегнати радиокомуникациите, навигационните системи, работата на спътници и електрическите мрежи, а полярните сияния могат да се наблюдават на необичайно ниски географски ширини.

За 2 септември подобен сценарий не се очаква. Актуалните прогнози сочат един от най-спокойните възможни варианти - ниска слънчева активност, липса на известни изхвърляния към Земята и тихо магнитно поле поне до 4 септември.