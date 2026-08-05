Грандиозно небесно шоу до дни. Какво ще се види от България

На 12 август ни очаква едно от най-впечатляващите астрономически събития на десетилетието - пълно слънчево затъмнение. Траекторията му ще премине през части от Гренландия, Исландия и Испания. От България явлението ще се наблюдава само като много слабо частично затъмнение, при което Луната ще закрие едва около 1-2% от слънчевия диск непосредствено преди залез.

Испания обаче ще бъде една от най-добрите точки в света за наблюдение. За първи път от повече от век пълното слънчево затъмнение ще пресече континенталната част на страната, като ивицата на пълната фаза ще премине от северозапад на югоизток през редица големи градове, сред които Ла Коруня, Билбао, Сарагоса, Валенсия и Палма де Майорка. В зависимост от мястото пълната фаза ще продължи между около 30 секунди до над две минути. Тъй като затъмнението ще настъпи вечерта, когато Слънцето вече е ниско над хоризонта, астрономите препоръчват наблюдението да бъде от място с напълно открит западен хоризонт, което прави избора на подходяща локация особено важен. Очаква се събитието да привлече стотици хиляди туристи, а испанските власти вече предупреждават за сериозно натоварване на пътищата, железопътния транспорт и хотелите по трасето. Затова пътуващите е добре да резервират настаняване възможно най-рано, да предвидят допълнително време за придвижване и, ако е възможно, да останат поне една нощ след явлението. Специалистите съветват да не се разчита единствено на големите градове, тъй като по-малките населени места по линията на пълната фаза често предлагат по-добра видимост, по-малко светлинно замърсяване, по-лесен достъп до открити пространства и добър резервен вариант в случай на локална облачност.

Независимо дали затъмнението е пълно или частично, наблюдението му е безопасно единствено със сертифицирани очила за слънчеви затъмнения по стандарта ISO 12312-2. Гледането с невъоръжено око, със слънчеви очила, опушени стъкла или през бинокъл и фотоапарат без специален филтър може да причини трайно увреждане на зрението.

Любителите на астрономията ще имат и още една причина да погледнат към небето, тъй като на 12 август е максимумът на метеорния поток Персеиди - най-популярният звезден дъжд през годината. След залеза и приключването на частичното слънчево затъмнение наблюденията могат да продължат през нощта, когато при ясно време се очаква да бъдат видими десетки метеори на час. Допълнително Луната ще бъде близо до новолуние, което ще осигури тъмно небе и почти идеални условия за наблюдение на Персеидите.

За българските любители на астрономията явлението ще бъде трудно забележимо. Частичното затъмнение ще започне около 20:26 часа и ще продължи приблизително до 20:38 часа, когато Слънцето вече ще залязва, затова единственият начин да се види пълната му красота е пътуване до Испания или друга точка от ивицата на пълното затъмнение. За желаещите да наблюдават частичното затъмнение от България най-подходящи ще бъдат места с напълно открит западен хоризонт. Такива условия предлагат големи участъци по поречието на Дунав, особено между Свищов и Русе, където равнинният релеф и широката речна долина осигуряват добра видимост към залязващото Слънце, както и откритите полета в Дунавската равнина, високите плата на Добруджа и планинските панорамни площадки, стига западният хоризонт да не е закрит от гори, хълмове или сгради.