Луси, планетата истински диамант
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Следете всички новини, анализи и коментари за Астрономия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Джералд Хокинс открива загадъчни зависимости в древния паметник
Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
Футуристичната Residencia в Атакама место тайни агенти приютява астрономите, които изучават Вселената
Ударът е станал със скорост около 8640 км/ч, направил е кратер
Испания ще бъде една от най-добрите точки в света за наблюдение
На 12 август ще се превърне в сензация
Този ден е най-интензивният в годината
Каролила Хершел има огромен принос в развитието на астрономията
Най-добрата гледка ще бъде от Исландия, Гренландия и Северна Испания, където ще настъпи пълна фаза
Звездата Beta Pictoris, около която тя обикаля, се намира на около 63 светлинни години от Земята
Кога е най-подходящо да я наблюдаваме
Персеиди, планетарни срещи и три красиви пълнолуния
На едва пет километра от прочутия каменен кръг археолози попаднаха на следи от много по-древно съоръжение
Геомагнитната буря от ниво G3 е третата по сила в петстепенната скала на NOAA
Невиждана подредба на планети
Две пълни слънчеви затъмнения
Планетата Меркурий ще се наблюдава сравнително удобно
Тя отвори врати за посетители
Сатурн ще е в позиция за идеално наблюдение