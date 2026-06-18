Откриха „първия Стоунхендж“ – загадката е на 5000 години

Археолози смятат, че са открили много по-ранен и значително по-прост предшественик на Стоунхендж, разположен само на около пет километра от прочутия праисторически паметник във Великобритания.

От древната конструкция днес са останали само две ями в земята, но учените са убедени, че някога в тях са били поставени масивни дървени колове. Анализите показват, че те са били подредени така, че да съвпадат с изгрева при лятното слънцестоене и залеза при зимното слънцестоене – същият астрономически принцип, който прави Стоунхендж толкова уникален, пише BBC.

Новооткритият обект е датиран на около 5000 години, което означава, че е приблизително с половин хилядолетие по-стар от Стоунхендж.

Откритието е направено край селището Булфорд. Освен следите от дървените колове археолозите са намерили множество артефакти – керамика, кремъчни инструменти, животински кости и дори рядък неолитен нож с необичайна кръгла форма.

Според ръководителя на разкопките Фил Хардинг това е едно от най-впечатляващите открития в кариерата му.

„Тези две ями ни разказват повече за хората отпреди 5000 години, отколкото много по-внушителни паметници. Те показват как са мислели, как са живели и как са почитали небето“, обяснява археологът.

Учените използвали съвременни астрономически модели, за да възстановят разположението на Слънцето преди пет хилядолетия. Резултатите показали, че подравняването на дървените колове със слънцестоенията е изключително точно.

Откритието подсказва, че още преди изграждането на Стоунхендж хората в района са наблюдавали небесните явления и са създавали специални ритуални места, свързани с движението на Слънцето.

Според изследователите това може да е липсващото звено в историята на един от най-загадъчните праисторически паметници в света.

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