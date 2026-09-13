Стоунхендж – праисторически компютър?
Джералд Хокинс открива загадъчни зависимости в древния паметник
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Джералд Хокинс открива загадъчни зависимости в древния паметник
На едва пет километра от прочутия каменен кръг археолози попаднаха на следи от много по-древно съоръжение
Обширната структура от 20 образувания обгражда хендж Дърингтън Уолс и датира от късния неолит
Новият обект се намира около Durrington Walls и Woodhenge в Уилтшър
Какво показва нов научен труд
Относно централната плоча в каменния кръг
Екоактивисти го напръскаха с оранжева боя
Те останаха там цяла нощ, за да посрещнат най-дългия ден в Северното полукълбо
Диаметърът на кръга е приблизително 55 метра
Ритуален кръг излезе при разкопките на тракийско светилище над девинското село Осиково
Съвременните технологии могат да помогнат да се разбере как са мислили хората, живели в периода на неолита
Магьосникът Мерлин, келтите и бритите се спрягат за евентуални строители на комплекса
Установиха на какво се дължи устойчивостта на мегалитите
Известният каменен кръг може да изгуби статута си на световно културно наследство
Констатациите помагат да се обясни част от дългогодишната мистерия на археологията
Откриха произхода на мегалитите, съставляващи известния паметник
Филмът „1917“ ще разказва за Първата световна война
Археолози откриха с помощта на георадар гигантски мегалитен комплекс на над 4500 години в непосредствена близост до Стоунхендж, съобщиха британските м...
Умален модел на Стоунхендж пази древни тайни край Маджарово